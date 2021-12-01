Світова легенда року: гурт Iron Maiden уперше зіграє в Україні

Знаменитий британський рок-гурт Iron Maiden, заснований у 1975 році, нарешті приїде в Україну з концертом! Довгоочікувана музична подія відбудеться на ВДНГ у місті Київ 29 травня 2022 року.

Концерт британців з Iron Maiden відбудеться у рамках європейського туру Legacy Of The Beast 2022, до якого увійшло всього шість концертів. Вони відбудуться у Хорватії, Сербії, Румунії, Україні, Болгарії і Греції.

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Організатори події обіцяють, що обов'язково буде ексклюзивний попередній продаж для членів фан-клубу Iron Maiden. Спеціальними гостями київського шоу будуть австралійці з Airbourne за підтримки Lord Of The Lost. Самі ж музиканти з Iron Maiden обіцяють виконати свої найпотужніші хіти за всю історію існування колективу.

Нагадаємо, організатори шоу Iron Maiden в Україні:

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Музичне шоу свого часу зібрало понад 2 мільйони глядачів у 40 країнах світу! До цього туру також увійшов грандіозний виступ перед 100-тисячною публікою на легендарному Rock in Rio у Бразилії.

"Ми пишаємося цим шоу і отримуємо прекрасні відгуки від багатьох фанатів, які побачили концерти в Європі, Мексиці, Північній та Південній Америці. У нашому шоу відбуваються неймовірні й часом навіть божевільні речі! Наприклад, репліка літака Spitfire, що ширяє над сценою під час виконання Aces High, тонни піротехніки, гігантський Ікар, мушкети й кілька справді приголомшливих вогнеметів, із якими мені страшенно весело, ось побачите! І, звісно, у нас є Едді, якого ви ніколи не бачили наживо", – прокоментував майбутні концерти вокаліст Iron Maiden Брюс Дікінсон.