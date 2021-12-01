Концерт британцев с Iron Maiden состоится в рамках европейского тура Legacy Of The Beast 2022, в который вошло всего шесть концертов. Они состоятся в Хорватии, Сербии, Румынии, Украине, Болгарии и Греции.

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Организаторы события обещают, что обязательно будет эксклюзивная предварительная продажа для членов фан-клуба Iron Maiden. Специальными гостями киевского шоу будут австралийцы из Airbourne при поддержке Lord Of The Lost. Сами же музыканты из Iron Maiden обещают исполнить свои мощнейшие хиты за всю историю существования коллектива.

Напомним, организаторы шоу Iron Maiden в Украине: компании H2D и VIRUS Music.

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Старт продажи билетов начнется 6 декабря на сервисе Concert.ua.

Чем знаменит гастрольный тур Legacy Of The Beast

Музыкальное шоу в свое время собрало более 2 миллионов зрителей в 40 странах мира! В этот тур также вошло грандиозное выступление перед 100-тысячной публикой на легендарном Rock in Rio в Бразилии.

"Мы гордимся этим шоу и получаем прекрасные отзывы от многих фанатов, которые увидели концерты в Европе, Мексике, Северной и Южной Америке. В нашем шоу происходят невероятные и порой даже сумасшедшие вещи! Например, реплика самолета Spitfire, который парит над сценой во время исполнения Aces High, тонны пиротехники, гигантский Икар, мушкеты и несколько действительно потрясающих огнеметов, с которыми мне чертовски весело, вот увидите! И, конечно, у нас есть Эдди, которого вы никогда не видели вживую", – прокомментировал запланированные концерты вокалист Iron Maiden Брюс Дикинсон.