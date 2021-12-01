Концерт британців з Iron Maiden відбудеться у рамках європейського туру Legacy Of The Beast 2022, до якого увійшло всього шість концертів. Вони відбудуться у Хорватії, Сербії, Румунії, Україні, Болгарії і Греції.
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Організатори події обіцяють, що обов'язково буде ексклюзивний попередній продаж для членів фан-клубу Iron Maiden. Спеціальними гостями київського шоу будуть австралійці з Airbourne за підтримки Lord Of The Lost. Самі ж музиканти з Iron Maiden обіцяють виконати свої найпотужніші хіти за всю історію існування колективу.
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Чим знаменитий гастрольний тур Legacy Of The Beast
Музичне шоу свого часу зібрало понад 2 мільйони глядачів у 40 країнах світу! До цього туру також увійшов грандіозний виступ перед 100-тисячною публікою на легендарному Rock in Rio у Бразилії.
"Ми пишаємося цим шоу і отримуємо прекрасні відгуки від багатьох фанатів, які побачили концерти в Європі, Мексиці, Північній та Південній Америці. У нашому шоу відбуваються неймовірні й часом навіть божевільні речі! Наприклад, репліка літака Spitfire, що ширяє над сценою під час виконання Aces High, тонни піротехніки, гігантський Ікар, мушкети й кілька справді приголомшливих вогнеметів, із якими мені страшенно весело, ось побачите! І, звісно, у нас є Едді, якого ви ніколи не бачили наживо", – прокоментував майбутні концерти вокаліст Iron Maiden Брюс Дікінсон.
Що відомо про гурт Iron Maiden
Колектив виник на Різдво 1975 року за ініціативи бас-гітариста Стіва Гарріса, і за 46 років учасники гурту стали одними із найпопулярніших і найзначніших виконавців у стилі хеві-метал, частиною "Нової хвилі британського важкого металу". Iron Maiden продали понад 110 мільйонів альбомів у всьому світі; три з них досягли першого місця і 15 потрапили в список 10 хіт-парадів одної лише Британії. Гурт випустив 17 студійних альбомів, останній з яких вийшов у вересні 2021 року під назвою "Senjutsu"