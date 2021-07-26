Світлані Тарабаровій – 31: найкращі кліпи української співачки

Популярна виконавиця Світлана Тарабарова теплого літнього дня святкує день народження. 26 липня їй виповнюється 31 рік. За час музичної кар'єри артистка встигла потішити шанувальників десятками треків "світлої музики". Добірку найяскравіших кліпів співачки дивіться на Showbiz 24.

Світлана Тарабарова у своїй музиці завжди щира зі слухачами. Можливо, саме тому їй вдалося здобути найбажаніші українські нагороди – "Пісня року", "Золота жар-птиця", "Музична платформа" та інші.

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Артистка виховує двох дітей і неймовірно щаслива, що вони з'явилися у її житті. Тепер у музиці, яку пише Світлана, є ще більше любові, ніжності, тепла. Син і донька стали новим джерелом натхнення. Вони щодня дарують їй радість.

Навіть на карантині виконавиця не змогла залишити шанувальників без музики. Разом із сином Іваном вона влаштовувала онлайн-концерти у своєму будинку. Тоді ще ніхто не знав, що Тарабарова при надії й донечка Марія також підтримує її.

Тепер співачка поступово повертається до звичного ритму життя. Їй вдається поєднувати материнство, зйомки музичної телепрограми, записи пісень і гастролі. Живі концерти відновилися, чому Світлана неабияк рада.

У день народження співачки редакція Showbiz 24 підготувала добірку її найяскравіших кліпів для гарного настрою!

Найкращі кліпи Світлани Тарабарової

Світлана Тарабарова – "Світло в тобі": дивіться відео онлайн

Світлана Тарабарова – "Я кажу так": дивіться відео онлайн

Світлана Тарабарова – "Вихід є": дивіться відео онлайн

Світлана Тарабарова – "Добре з тобою": дивіться відео онлайн

Світлана Тарабарова – "Цунамі": дивіться відео онлайн

Світлана Тарабарова – "Маніфест": дивіться відео онлайн

Світлана Тарабарова – "Мені казково": дивіться відео онлайн

Світлана Тарабарова – "Сонечко": дивіться відео онлайн

Світлана Тарабарова – "Найкрасивіша. No stress": дивіться відео онлайн