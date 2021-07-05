Через карантинні вимоги та пандемію коронавірусу, яка все ще триває у світі, організатори фестивалю влаштували дещо камернішу атмосферу та запросили на фестиваль зірок з Європи та України. Саме тому чимало обіцяних у 2020 році знаменитостей не змогли приїхати на цьогорічний фестиваль.

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Тому нова версія фестивалю 2021 року має назву Atlas Weekend Friends Edition. Тут ви можете почути пісні українців, росіян, білорусів, естонців, литовців, британців та інших представників країн. Організатори фестивалю не вимагали проходження експрес- чи ПЛР-тестів на коронавірус, натомість запропонували безплатну вакцинацію на території події та попросили дотримуватись соціальної дистанції та маскового режиму.

Огляд першого дня Atlas Weekend

У перший день фестивалю, 5 липня, було облаштовано 6 сцен:

головна сцена;

східна сцена;

західна сцена;

північна сцена;

електронна сцена;

садова сцена.

Найбільше слухачів зібрала головна сцена фестивалю, адже там виступала найбільша кількість відомих українських виконавців, а вхід на виступи був безплатним. Серед зірок свої номери давали Тіна Кароль, Настя Каменських, Надя Дорофєєва, Alyosha, Mozgi, Lida Lee та багато інших.

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Світлана Тарабарова

Анна Трінчер

Злата Огнєвіч

Alekseev

Володимир Дантес

TamerlanAlena