Американська акторка та співачка Селена Гомес випускає кліпи, які набирають шалені перегляди на ютубі та мільярди прослуховувань на різноманітних стрімінгових платформах. Кількість шанувальників знаменитості в інстаграмі перевищує 245 мільйонів.
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Коротка біографія Селени Гомес
- Селена Марі Гомес народилась у штаті Техас. Цікаво, що її батько – латиноамериканець, а мати має італійсько-англійське походження. Ім'я зірки з грецької означає "місяць".
- Спочатку Селена Гомес стала відомою завдяки участі у багатьох фільмах. Вперше вона зіграла роль у стрічці в 11 років. Успішними фільмами за її участю також стали "Чарівники з Вейверлі Плейс", "Ще одна історія про Попелюшку", "Програма захисту принцес", "Ганна Монтана", "Діти шпигунів-3D: Кінець гри".
- Разом з гуртом "Selena Gomez & the Scene" у 2009 році вона випустила дебютний альбом "Kiss & Tell". Співачка також записувала пісні, які ставали саундтреками для відомих стрічок.
- Знаменитість та її мама у 2017 році стали продюсерками серіалу "13 причин чому". За всю акторську кар'єру вона озвучувала та грала роль близько у 25 фільмах.
- Селена Гомес стала наймолодшим членом фонду ЮНІСЕФ, якого підтримує благодійною діяльністю. Також вона заснувала власний бренд косметики – Rare Beauty.
- Гурт Selena Gomez & the Scene випустив 3 альбоми, а сама Селена згодом випустила ще 4 сольники. Вона отримувала безліч нагород, а платівки ставали платиновими, займали перші місця у престижному рейтингу Billboard. Попри неймовірну успіх, Гомес думає про завершення своєї музичної кар'єри.
Найкращі кліпи Селени Гомес
Селена Гомес – Love You Like A Love Song: дивіться відео онлайн
Селена Гомес – Lose You To Love Me: дивіться відео онлайн
Селена Гомес – The Heart Wants What It Wants: дивіться відео онлайн
Селена Гомес – Who Says: дивіться відео онлайн
Селена Гомес – Come & Get It: дивіться відео онлайн
Селена Гомес – Same Old Love: дивіться відео онлайн
Селена Гомес – Back To You: дивіться відео онлайн
Селена Гомес – Hands To Myself: дивіться відео онлайн
Селена Гомес – Slow Down: дивіться відео онлайн
Селена Гомес – Kill Em With Kindness: дивіться відео онлайн