Знаменита американська попвиконавиця Селена Гомес 22 липня святкує день народження. Сьогодні їй виповнилося 29 років! З 17 років артистка почала випускати альбоми. Композиції Селени досі підкорюють усіх. Найкращі її кліпи дивіться на Showbiz 24.