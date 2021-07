Американська акторка та співачка Селена Гомес випускає кліпи, які набирають шалені перегляди на ютубі та мільярди прослуховувань на різноманітних стрімінгових платформах. Кількість шанувальників знаменитості в інстаграмі перевищує 245 мільйонів.

Коротка біографія Селени Гомес

Селена Марі Гомес народилась у штаті Техас. Цікаво, що її батько – латиноамериканець, а мати має італійсько-англійське походження. Ім'я зірки з грецької означає "місяць".

Спочатку Селена Гомес стала відомою завдяки участі у багатьох фільмах. Вперше вона зіграла роль у стрічці в 11 років. Успішними фільмами за її участю також стали "Чарівники з Вейверлі Плейс", "Ще одна історія про Попелюшку", "Програма захисту принцес", "Ганна Монтана", "Діти шпигунів-3D: Кінець гри".

Разом з гуртом "Selena Gomez & the Scene" у 2009 році вона випустила дебютний альбом "Kiss & Tell". Співачка також записувала пісні, які ставали саундтреками для відомих стрічок.

Знаменитість та її мама у 2017 році стали продюсерками серіалу "13 причин чому". За всю акторську кар'єру вона озвучувала та грала роль близько у 25 фільмах.

Селена Гомес стала наймолодшим членом фонду ЮНІСЕФ, якого підтримує благодійною діяльністю. Також вона заснувала власний бренд косметики – Rare Beauty.

Гурт Selena Gomez & the Scene випустив 3 альбоми, а сама Селена згодом випустила ще 4 сольники. Вона отримувала безліч нагород, а платівки ставали платиновими, займали перші місця у престижному рейтингу Billboard. Попри неймовірну успіх, Гомес думає про завершення своєї музичної кар'єри.

Про особисте життя Селени Гомес. На початку своєї кар'єри зірка почала зустрічатися з Джастіном Бібером. Вони багато разів розривали стосунки, але сходились знову. Співачка неодноразово називала ці відносини токсичними. На початку 2017 року вона закрутила роман із The Weeknd, однак того самого року пара розійшлась. Після цього артистка повернулась до Джастіна Бібера, та 2018 року їхні відносини остаточно завершилися. Через постійну увагу папараці, преси, хейтерів Селена Гомес страждала від біполярного розладу та лікувалась у реабілітаційному центрі.

Найкращі кліпи Селени Гомес

Селена Гомес – Love You Like A Love Song: дивіться відео онлайн



Селена Гомес – Lose You To Love Me: дивіться відео онлайн



Селена Гомес – The Heart Wants What It Wants: дивіться відео онлайн



Селена Гомес – Who Says: дивіться відео онлайн



Селена Гомес – Come & Get It: дивіться відео онлайн



Селена Гомес – Same Old Love: дивіться відео онлайн



Селена Гомес – Back To You: дивіться відео онлайн



Селена Гомес – Hands To Myself: дивіться відео онлайн



Селена Гомес – Slow Down: дивіться відео онлайн



Селена Гомес – Kill Em With Kindness: дивіться відео онлайн