Світлана Тарабарова у своїй музиці завжди щира зі слухачами. Можливо, саме тому їй вдалося здобути найбажаніші українські нагороди – "Пісня року", "Золота жар-птиця", "Музична платформа" та інші.

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Артистка виховує двох дітей і неймовірно щаслива, що вони з'явилися у її житті. Тепер у музиці, яку пише Світлана, є ще більше любові, ніжності, тепла. Син і донька стали новим джерелом натхнення. Вони щодня дарують їй радість.

Навіть на карантині виконавиця не змогла залишити шанувальників без музики. Разом із сином Іваном вона влаштовувала онлайн-концерти у своєму будинку. Тоді ще ніхто не знав, що Тарабарова при надії й донечка Марія також підтримує її.

Тепер співачка поступово повертається до звичного ритму життя. Їй вдається поєднувати материнство, зйомки музичної телепрограми, записи пісень і гастролі. Живі концерти відновилися, чому Світлана неабияк рада.

У день народження співачки редакція Showbiz 24 підготувала добірку її найяскравіших кліпів для гарного настрою!

Найкращі кліпи Світлани Тарабарової

Світлана Тарабарова – "Світло в тобі": дивіться відео онлайн

Світлана Тарабарова – "Я кажу так": дивіться відео онлайн

Світлана Тарабарова – "Вихід є": дивіться відео онлайн

Світлана Тарабарова – "Добре з тобою": дивіться відео онлайн

Світлана Тарабарова – "Цунамі": дивіться відео онлайн

Світлана Тарабарова – "Маніфест": дивіться відео онлайн

Світлана Тарабарова – "Мені казково": дивіться відео онлайн

Світлана Тарабарова – "Сонечко": дивіться відео онлайн

Світлана Тарабарова – "Найкрасивіша. No stress": дивіться відео онлайн