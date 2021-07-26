Светлана Тарабарова в своей музыке всегда искренняя со слушателями. Возможно, именно поэтому ей удалось получить желанные украинские награды – "Песня года", "Золотая жар-птица", "Музыкальная платформа" и другие.

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Артистка воспитывает двоих детей и невероятно счастлива, что они появились в ее жизни. Теперь в музыке, которую пишет Светлана, еще больше любви, нежности, тепла. Сын и дочь стали новым источником вдохновения. Они ежедневно дарят ей радость.

Даже на карантине исполнительница не смогла оставить поклонников без музыки. Вместе с сыном Иваном она устраивала онлайн-концерты в своем доме. Тогда еще никто не знал, что Тарабарова беременна и дочь Мария также поддерживает ее.

Теперь певица постепенно возвращается к привычному ритму жизни. Ей удается совмещать материнство, съемки музыкальной телепрограммы, записи песен и гастроли. Живые концерты возобновились, чему Светлана очень рада.

В день рождения певицы редакция Showbiz 24 подготовила подборку ее самых ярких клипов для хорошего настроения!

Лучшие клипы Светланы Тарабаровой

Светлана Тарабарова – "Світло в тобі": смотрите видео онлайн

Светлана Тарабарова – "Я кажу так": смотрите видео онлайн

Светлана Тарабарова – "Вихід є": смотрите видео онлайн

Светлана Тарабарова – "Добре з тобою": смотрите видео онлайн

Светлана Тарабарова – "Цунамі": смотрите видео онлайн

Светлана Тарабарова – "Маніфест": смотрите видео онлайн

Светлана Тарабарова – "Мені казково": смотрите видео онлайн

Светлана Тарабарова – "Сонечко": смотрите видео онлайн

Светлана Тарабарова – "Найкрасивіша. No stress": смотрите видео онлайн