Повідомили практично одразу, – Тарабарова зізналась, як її діти відреагували на вагітність

Світлана Тарабарова зізналась, що розповіла дітям про свою вагітність майже одразу. Дізнавайтесь нижче, як Марічка та Іван сприйняли новину.

Українська співачка Світлана Тарабарова чекає на поповнення в її родині. На своїй сторінці артистка поділилась, як вона розповіла про це дітям – 4-річному Івану та 2-річній Марійці.

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Як діти Світлани Тарабарової дізнались про поповнення

Виконавиця зізналась, що важко переносила перші місяці вагітності. У неї був доволі суворий режим, до того ж не можна було підіймати на руки дітей. Тож довелося пояснити їм причину якнайшвидше. Малюки відреагували з розумінням та любов'ю.



Світлана Тарабарова з дітьми / Фото з інстаграму Світлани Тарабарової

"Перші місяці у мене були дуже складними, та і зараз весело. Токсикоз, заборона підіймати все важке, майже постільний режим (який я постійно порушувала, бо з двома малими, війною, роботою, постійними хвилюваннями за рідних в окупації, моїм характером – це виявилося неможливим) – тому діткам ми повідомили практично одразу – бо як пояснити, що мама не може більше взяти на ручки? А вони вже ой, які важкі мальки".

Ми посадили їх і з посмішкою на обличчі почали розповідати, що в середині мами зростає малюк. Вони одразу все зрозуміли, почали вітатися із малюком і цілувати животик – а у мене на очах були сльози від щастя,

– зізналась зірка.



Світлана Тарабарова з дітьми / Фото з інстаграму Світлани Тарабарової

Що відомо про вагітність Світлани Тарабарової