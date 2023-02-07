Гейлі Джейд Скотт відома не лише як донька Емінема, а й як ведуча подкасту Just a Little Shady. У неї 3-мільйонна аудиторія в інстаграмі, тож новиною про заручини вона поділилася саме там.

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27-річна донька Емінема виходить заміж

У суботу, 4 лютого, дівчина стала нареченою. Бойфренд Еван Макклінток запросив її на побачення, став на одне коліно на красиво освітленій терасі та покликав заміж. Вони зустрічалися майже сім років, з університету Мічигану, тож не дивно, що Гейлі одразу сказала "так".

Випадковий підсумок вихідних. 2.04.23. Я люблю тебе, Еване,

– прокоментувала донька Емінема.

Після заручин Еван відкоркував шампанське, а дівчина похизувалася золотою каблучкою з діамантом овальної огранки. Мабуть, освідчення стало для неї сюрпризом, адже на фото вона в повсякденному образі total black – у шкіряній дублянці, джинсах, чоботах на підборах і з трендовою сумкою.

Донька Емінема виходить заміж у 27 років / Фото з інстаграму Гейлі Джейд Скотт

Донька Емінема виходить заміж у 27 років / Фото з інстаграму Гейлі Джейд Скотт

Донька Емінема виходить заміж у 27 років / Фото з інстаграму Гейлі Джейд Скотт

Варто зазначити, що Емінем у хороших стосунках з нареченим Гейлі Джейд Скотт. В одному з інтерв'ю він сказав, що дітей у пари немає, вони просто зустрічаються, а донькою він пишається. Репер безліч разів згадував її у своїх треках.

Нагадаємо, Гейлі Джейд Скотт – єдина біологічна донька Емінема від письменниці Кім Скотт, з якою він розлучився через її наркотичну залежність. Дві інші доньки артиста – 20-річна Стіві Лейн та 29-річна Елайн Метерз – прийомні.