Світлана Тарабарова зворушливо заспівала колискову своїй новонародженій доньці: миле відео

Українська співачка Світлана Тарабарова показала ніжне відео, як зворушливо співає колискову своїй новонародженій донечці. Крім того, артистка дала поради молодим матусям, як постійно перебувати в ресурсі.

Тарабарова показала нові кадри з новонародженою донькою. Раніше співачка зворушила відео з першої зустрічі її дітей з крихітною сестричкою.

Цікаво Женя Галич розплакався через подарунок доньки в день народження: вона віддала останні гроші

Артистка опублікувала миле відео, де тримає дівчинку на руках. В цей час зірка зворушливо співала дівчинці колискову, аби та заснула. Зазначимо, що це нова пісня Світлани Тарабарової.

Крім того, знаменитість дала важливі поради матусям, аби ті не пропускали важливі моменти материнства та завжди перебували в ресурсі.

Зокрема, на думку Тарабарової, жінки мають мати повноцінний сон, залишатися спокійними в будь-якій ситуації, приймати вітаміни та правильно харчуватися.

Я ще тільки вчуся, але вже можу точно сказати, що декілька простих правил “рятують” маму. Щодо сну – намагатися спати разом із малечею. Спокій у будь-якій ситуації, тому що родина велика, проблем за день мільйон, якщо на все реагувати – можна зійти з розуму,

– написала Тарабарова.

Співачка додала, що також треба приймати вітаміни до закінчення ГВ. "Ну і ніхто не скасовував збалансоване харчування – це дуже важливо", – порадила артистка.

Шанувальники просто в захваті від колискової:

"Кому пішов мороз по шкірі?"

"Така гарна пісня. Ніжно і лагідно".

"Це неймовірно. Неможливо відірватись".

"Ми також засинаємо під Ваш текст колискової. Дякуємо".

"Вам дуже пасує бути мамою трьох".

"Мамина колискова найкраще, що може бути".

"Які гарні".

Нагадаємо, нещодавно Світлана Тарабарова 19 квітня народила доньку. Тепер зірку виписали з пологового будинку. Артистка показала, як з новонародженою донечкою повертається додому. Проте як звати дівчинку – зірка досі не розкриває.