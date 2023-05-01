У суботу, 29 квітня, Женя Галич звернувся до багатотисячної інстаграм-аудиторії, щоб та привітала його донатами для захисників на східному напрямку. Він і сам там, поки в мережі віруситься його перша за два роки пісня "Дихай".

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"У мене сьогодні день народження. Як і минулого року, зустрічаю день народження у формі, хоча планував одягти новесенький шкіряний зелений піджак. Русскі уроди не дають мені цього зробити. Нічого страшного, зате в мене є ви. Як і минулого року, прошу привітати мене. Ви можете скидати привітання, і за всі ці гроші будуть придбані конче необхідні речі для мого підрозділу, який зараз виконує бойові завдання на сході нашої країни", – сказав Женя Галич на камеру.

Як 9-річна донька привітала Женю Галича з днем народження

Цікаво, що з 39-річчям лідера O.Torvald привітала й донька Єва, яка живе у Варшаві з мамою та братом. Їй 9, тож на збір зіркового батька вона перерахувала 81 гривню. Судячи з усього, це всі її кишенькові гроші, адже на картці залишилося 36 копійок. У призначенні платежу дівчинка написала: "З днем народження, тату". Такий вчинок зворушив його до сліз.

"Моя маленька донечка. Пишаюся, ридаю", – прокоментував Женя Галич.

Скриншот з інстаграму Жені Галича

До речі, якщо ви теж хочете підтримати збір для батальйону Жені Галича, то можете задонатити будь-яку суму на цю карту – 5375411504873774.