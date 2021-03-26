Світлана Тарабарова зачарувала весняним образом у білому костюмі: атмосферні фото

Українська співачка Світлана Тарабарова насолоджується сонячними весняними днями. Вона влаштувала домашню фотосесію на подвір'ї заміського будинку, де показала варіант стильного образу в білому костюмі.

Артистка часто показує прихильницям різноманітні аутфіти, що підійдуть для повскденних виходів та різноманітних подій. Оскільки зараз карантин, то Світлана часто показує домашні образи та вбрання, які обирає для прогулянок.

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Весняний look Світлани Тарабарової

Зірка позувала на території заміського будинку. Тепер вона насолоджується відпочинком на власному подвір'ї. Тарабарова постала перед камерою у білому костюмі, що складався з широких штанів та oversize худі з капюшоном. Виконавиця полюбляє подібні речі. Такий look поєднала з бежевим взуттям.

Яскраве волосся Світлана вклала рівно, а на обличчі зробила легкий макіяж. Вона є прихильницею натуральної краси, тому часто робить мейк, який лише підкреслює її.



Весняний look Світлани Тарабарової / Фото з інстаграму Світлани Тарабарової



Весняний look Світлани Тарабарової / Фото з інстаграму Світлани Тарабарової



Весняний look Світлани Тарабарової / Фото з інстаграму Світлани Тарабарової

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