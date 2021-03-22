Популярна українська співачка Світлана Тарабарова поділилась новими фото. Зірка продемонструвала стильний весняний образ та розповіла, яким повинен бути її бездоганний ранок.

Відома українська співачка Світлана Тарабарова часто відхиляє завісу особистого життя та ділиться яскравими моментами. Цього разу вона продемонструвала стильний образ та розповіла про свій ранок.

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Образ Світлани Тарабарової

Знаменитість влаштувала випадкову весняну фотосесію у спальні. Незважаючи на сніжну погоду, крізь вікно виглядало сонце, тому співачка вирішила вдягнутися у весняне вбрання.

Світлана Тарабарова позувала перед камерою у світло-зеленій мінісукні з широкою спідницею-сонцем. Такий фасон надавав повітряності та легкості аутфітові. Сукню доповнював оригінальний пояс в тон у вигляді коси, що підкреслив тендітну фігуру артистки. Вона усміхалась та кружляла перед об'єктивом, зачаровуючи фанів.

Світлана зробила звичну зачіску, розпустивши довге волосся та вклавши його рівно. Зірка не є прихильницею насиченого макіяжу, тому й цього разу вона тільки злегка підкреслила очі нюдовими тінями й тушшю, а губи нафарбувала рожевою помадою.

Для перегляду фото гортайте праворуч:

Шанувальників захопив весняний образ артистки. Вони поділилися враженнями в коментарях:

Сонечко;

Красива;

Гарно;

Обожнюю, коли спонтанно;

Ви дуже красива;

Ви надзвичайна.

Світлана Тарабарова про бездоганний день

У дописі співачка розповіла про те, як має починатися ранок для кожної дівчинки. Зірка зізналась, що важливим є сонячне світло, музика, солодкі поцілунки від близьких чи коханого, зелений чай та танці у новій сукні.

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Водночас Світлана Тарабарова зауважила, що не завжди її ранок починається бездоганно. "Зазвичай діти спочатку радісні, а потім кричать по черзі, а буває і разом. Всі хочуть їсти, а мама з татом молиться коли прийде няня. І в цьому є свій шарм", – розповіла артистка.