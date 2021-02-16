Відома українська співачка Світлана Тарабарова похизувалася стильним домашнім образом. Вона позувала у короткій чорній сукні з песиком на руках.

Світлана Тарабарова нещодавно переїхала у власний заміський будинок. Вона облаштувала його так, як мріяла. Тепер знаменитість часто показує затишні куточки своєї оселі.

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Домашній look Світлани Тарабарової

Артистка позувала на тлі красивого великого вікна. Вона постала перед камерою босоніж у короткій сукні чорного кольору. Світлана похизувалася довгими оголеними ногами.

Яскраве волосся Тарабарова вклала рівно, а на обличчі зробила легкий макіяж, яким підкреслила натуральну вроду. Співачка мило усміхалася та тримала на руках домашнього улюбленця.

Затишок в домі… Зараз, як ніколи, для мене це важливо. Затишок з'являється з ароматом першої звареної кави та можливістю, закривши штори, обійняти коханого,

– написала в публікації Світлана.



Світлана Тарабарова вдома / Фото з інстаграму Світлани Тарабарової



Світлана Тарабарова вдома / Фото з інстаграму Світлани Тарабарової



Світлана Тарабарова вдома / Фото з інстаграму Світлани Тарабарової

У коментарях підписники виконавиці зазначають, що світлини вийшли дуже атмосферними.