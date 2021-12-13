Світлана Тарабарова зачарувала святковим образом: фото в сукні принцеси

Українська співачка Світлана Тарабарова напередодні свят зачарувала неймовірно ніжним і жіночним образом. Вона позувала у короткій пишній сукні.

Розпочалися новорічні корпоративи, вже час обирати вбрання для особливої новорічної ночі. Варто звернути увагу на одяг, який знаменитості обирають для святкових зйомок.

Дивіться також У білому костюмі: Світлана Тарабарова зачарувала ніжним образом

Жіночний образ Світлани Тарабарової

В інстаграмі артистка опублікувала декілька фото, на яких зображена в короткій пишній сукні нюдового кольору. Вбрання мало фатинову спідницю та об'ємні опущені рукави, що додавали образові жіночності. На талії були неймовірно красиві квіти.

Волосся Тарабарова вклала рівно, а на обличчі зробила макіяж з чорними стрілками і золотистими тінями на повіках. З взуття обрала прозорі босоніжки, а з аксесуарів – довгі сережки.

Світлана Тарабарова в сукні принцеси / Фото з інстаграму співачки

Святкові образи українських зірок