Оля Полякова в кожному епізоді шоу "Маска" дивує екстравагантними образами. Не могла оминути увагою і святкове шоу "Новорічна Маска", яке покажуть в ефірі телеканалу "Україна" 31 грудня.
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Екстравагантний образ Олі Полякової
Для святкової зйомки артистка перевтілилася в епатажного Рубі Рода з відомого фільму "П'ятий елемент". Красуня-білявка вкотре показала себе сексуальною, спокусливою та водночас жіночною.
Одним з новорічних аутфітів зірки став обтислий комбінезон з леопардовим принтом, який гарно підкреслив форми її витонченого тіла. Родзинки образові додали аксесуари – масивне золоте кольє, пояс і довжелезний мікрофон. Такою ж екстравагантною вийшла зачіска Полякової – об'ємна гулька-кокон. А на обличчі був макіяж з чорними стрілками на повіках і насиченою матовою помадою на губах.
Всім привіт, я Олька Рубі Род. Оскільки в мене завжди чудернацькі вбрання і головні убори, то в моїй голові ми зробили чотири дірки, закрутили дюбелі, і тепер туди одразу можна щось встромляти,
– жартівливо прокоментувала Оля нову зачіску.
Оля Полякова в "Новорічній Масці" / Фото пресслужби
Оля Полякова в "Новорічній Масці" / Фото пресслужби
Неординарні аутфіти Олі Полякової
- Для одного з випусків "Маски" співачка вдягла червону шкіряну мінісукню зі шнурівками та яскраву перуку.
- На "Танцях з зірками" вона позувала в чорній сукні з відвертим декольте.
- Виконавиця підкорила мережу світлинами в прозорому вбранні та з макіяжем ляльки Барбі.