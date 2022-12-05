Українська співачка Світлана Тарабарова має родичів у Росії. Це рідний брат її мами, на жаль, він піддався впливу російській пропаганді.

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Світлана Тарабарова про дядька в Росії

Рідний брат моєї мами. Нормальна людина була все своє життя. Але на початку війни він почав виписувати всім нам, як все круто, як ми зараз вам допоможемо. Реально цими пропагандистськими гаслами. Відчуття, що хтось мозок у нього дістав і поставив туди телевізор,

– поділилась виконавиця.

Після таких повідомлень артистка разом з сестрами та мамою намагалась донести до дядька правду. Але ці спроби не увінчались успіхом.

"Ми якось намагалися донести правду. Закінчилося це абсолютно нічим. Дядько залишився при своїй думці. Ми просто перестали спілкуватися. Це реально хвороба".

Нагадаємо, Світлана Тарабарова й раніше розповідала про дядька в Росії. Вона зізнавалась, що листувалась з ним три дні. "Ми закінчили переписуватися після того, як моя мама сказала: "Просто заблокуй його". Рідна сестра сказала. Він не розуміє, він сліпий. Пропаганда настільки виїла йому мозок".

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