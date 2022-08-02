Сергій Бабкін зізнався, що родичі з росії казали йому: "Мы думали, Сережа, что ты гораздо умнее. И Юра, твой брат, мы думали, что вы умнее, мальчики". Тож усі росіяни для нього – це "зомбі в пастці".

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Сергій Бабкін про хворих родичів з росії

Я прекрасно розумію, що всі вони хворі однією хворобою. Вони зомбі в пастці. Така їхня доля. Більше того – вони самі такої долі бажають. Бо якби не бажали, якось би боролися, шукали вихід, хоч щось робили,

– сказав Сергій Бабкін в інтерв'ю "КП в Україні".

Саме тому він, на відміну від інших українських артистів, не намагався докричатися до росіян.

"Ті, хто мовчать, нехай мовчать. Хай собі там тихесенько живуть. Вони ж сподіваються перечекати. Але всі все бачать. Як вони будуть жити далі – я не знаю. Нам про таких взагалі думати не треба. Це мотлох, який треба вимести. А нам своє робити", – наголошує музикант.

Чи пробачив Бабкін родичам з росії

Співак зізнався, що не тримає зла на родичів, які підтримують фашистський режим путіна. Йому від них ні холодно ні жарко.

Я вже пробачив, давно. Спочатку завжди гостро, завжди сильно, завжди божевільно. Спочатку було боляче, звичайно, а потім ні. Я на них не серджуся, бо вони хворі… Ти що ображаєшся на хвору людину? Ні, звичайно, ні. Вона хвора і хвора собі, на що ображатися?

– заявив Сергій Бабкін.

До слова, у Павла Зіброва теж є родичі з росії та окупованого Севастополя. Він називає їх "стадом баранів", бо всі вони кажуть: "А що від нас залежить? Від нас нічого не залежить".