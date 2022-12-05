У украинской певицы Светланы Тарабаровой есть родственники в России. Это родной брат ее мамы, к сожалению, он подвергся влиянию русской пропаганды.

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Светлана Тарабарова о дяде в России

Родной брат моей мамы. Нормальный человек был всю свою жизнь. Но в начале войны он начал выписывать всем нам, как все круто, как мы сейчас вам поможем. Реально этими пропагандистскими лозунгами. Ощущение, что кто мозг у него достал и поставил туда телевизор,

– поделилась исполнительница.

После таких сообщений артистка вместе с сестрами и мамой пыталась донести до дяди правду. Но эти попытки не увенчались успехом.

"Мы как-то пытались донести правду. Закончилось это абсолютно нечем. Дядя остался при своем мнении. Мы просто перестали общаться. Это реально болезнь".

Напомним, Светлана Тарабарова и раньше рассказывала о дяде в России. Она признавалась, что переписывалась с ним три дня. "Мы закончили переписываться после того, как моя мама сказала: "Просто заблокируй его". Родная сестра сказала. Он не понимает, он слеп. Пропаганда настолько выела ему мозг".

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