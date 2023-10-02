Будинок на продажу, – Світлана Тарабарова чесно відповіла, чи залагодила фінансові проблеми

Співачка Світлана Тарабарова через повномасштабне вторгнення втрапила у фінансові труднощі. Вона відповіла, чи вдалося налагодити ці проблеми.

Безгрошів'я у період війни трапляється навіть з українськими зірками, про що відверто розповідала Світлана Тарабарова. Співачка хотіла продати будинок, щоб розпрощатися з боргами.

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Світлана Тарабарова про фінансові труднощі

На запитання про те, як вдалося розв'язати фінансові труднощі, артистка відповіла: "Поки що ніяк".

Будинок досі на продажу. Звичайно, ми чекаємо, можливо, відкриються якісь кредити від країни, може іпотека. Ще не вирішили це питання. Ну, звичайно дуже хочемо, щоб ми продовжували тут жити. Ну як буде,

– поділилась співачка.

Світлана Тарабарова також зізналась, що зараз найбільше коштів вона витрачає на оренду, заробітну платню, їжу та дитячий садок.

З трьома дітьми співачці допомагає няня Олена.

"У нас є няня, яка з нами вже чотири роки. Вона наше все, але навіть вона вже закипає, бо з трьома. Не вірте, коли кажуть, там, де двоє, там і троє. Це все брехня", – розповіла артистка.

Інтерв'ю зі Світланою Тарабаровою: дивіться відео онлайн

Чому у співачки фінансові труднощі