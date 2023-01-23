Вагітна Світлана Тарабарова розповіла, як її налякали на першому УЗД: "Руки тряслися"

Зараз Світлана Тарабарова на 7 місяці вагітності. Вона вже знає стать майбутньої дитини й навесні стане мамою втретє. Однак на першому УЗД співачка добряче понервувала, бо лікарка дещо переплутала.

Ще в листопаді 32-річна Світлана Тарабарова оголосила про третю вагітність. Вона завжди мріяла стати багатодітною мамою, але це трапилося трохи раніше, ніж вони з Олексієм планували. На першому УЗД зірка взагалі перелякалася, бо почула про двійню.

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Як Світлану Тарабарову налякали на УЗД

Я мріяла про третю дитину. Не буду брехати, мріяла трішки пізніше. Але, як Бог дав, то вже… Мені на першому УЗД жінка каже: "А у вас у родині не було двійнят?" Я думала, я все. Руки трясуться. 30 секунд, я кажу: "Там двоє?", вона: "Ні, переплутала",

– з усмішкою пригадала Світлана Тарабарова.

Вагітна Світлана Тарабарова з чоловіком і дітьми / Фото з інстаграму співачки

До речі, друзі й рідні співачки взагалі дуже неоднозначно сприйняли новину про її вагітність, вау-ефекту не було.

"Зазвичай, коли я казала, що ми при надії, усі: "Вау, супер, ми вас вітаємо". Цього разу я поділилася, і всі такі: "Ти серйозно?" Моя мама плакала у слухавку й кричала: "Навіщо? Подумай про себе". Зараз вони вже прийняли, зараз вони вже, слава Богу, поруч. Мені вдалося вивезти їх з окупації, з Херсона. Я тепер розумію, чому вона так категорично сприйняла третю вагітність. Тому що вони сиділи в окупації, а потім під обстрілами", – пригадала Світлана Тарабарова.