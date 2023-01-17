Світлана Тарабарова щаслива, адже змогла вивезти батьків з Херсона. Місто перебуває під постійними обстрілами з боку окупантів, тому виконавиця дуже хвилювалася за найрідніших. Тепер артистка в сімейному колі готується до народження третього малюка.

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Новий look вагітної Світлани Тарабарової

Зірка поділилася новою світлиною, яку зробила в атмосферній локації. Тарабарова постала перед камерою в чорній атласній сукні на тонких бретелях. Таке вбрання гарно підкреслило її чималий вагітний животик. Поверх одягнула бежеву кофту, яку не застібала. Волосся Світлана вклала рівно, а на обличчі зробила макіяж з чорними стрілками на повіках і нюдовою помадою на губах.

Хочу все ж таки почати свій щоденник третьої вагітності. Знаю, багато дівчат-мам тут у мене є, тому ця тема буде позитивним моментом. Життя триває і ми маємо все це пройти! А поруч із вами і мені веселіше, легше, адже моменти є різні,

– написала Світлана під фото.



Світлана Тарабарова у чорній сукні / Фото з інстаграму співачки

Нагадаємо, нещодавно Світлана показувала фото зі ще однієї атмосферної зйомки. Тарабарова постала перед камерою у красивому костюмі коричневого кольору, що складався зі штанів і сорочки, яку виконавиця одягнула на оголене тіло та не застібала.