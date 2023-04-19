Світлана Тарабарова народила доньку: перше фото після третіх пологів

Співачка Світлана Тарабарова нарешті стала мамою втретє. 19 квітня 2023 року в неї народилася донечка. Її ім'я новоспечена багатодітна матуся не розсекретила, але показала перше фото з пологового.

32-річна Світлана Тарабарова завагітніла вже під час великої війни. Через кризу вона навіть думала продавати будинок під Києвом, але працювала й записувала пісні всю вагітність і народила здорову донечку. Дівчинка з'явилася на світ з вагою 3,8 кілограма, а зростом 54 сантиметри.

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Світлана Тарабарова стала мамою втретє

Донечка, як ми на тебе чекали. Ти прийшла в цей світ у найважчі часи нашої історії. Але ми дуже мріємо, аби ти зростала в мирі, а слово війна ти чула лише на уроках історії. Зростай здорова, щаслива, в любові. Твої безмежно втомлені, але настільки ж безмежно щасливі батьки,

– підписала Світлана Тарабарова.

Народжувала артистка у приватному пологовому будинку, де з'явилася на світ її старша донечка Марія. Дівчинці 2,5 роки, тоді як первістку зіркового подружжя Івану вже 4. На першому фото з крихіткою Світлана Тарабарова виснажена, але щаслива.

Світлана Тарабарова народила доньку / Фото з інстаграму співачки