Світлана Тарабарова чесно зізналася, чи вважає мовчунку Тодоренко своєю подругою

З Регіною Тодоренко Світлана Тарабарова дружила майже 15 років. Вона чи не єдина зірка українського шоу-бізу, яка не засуджувала її за замовчування війни та відсиджування в москві. Співачка чесно зізналася, як ставиться до зрадниці зараз.

На третій місяць повномасштабного вторгнення росії в Україну, у квітні, Світлана Тарабарова не засуджувала Регіну Тодоренко публічно, бо та була при надії. Однак питання про колегу з Real O заганяють її у глухий кут і зараз, коли вона дефілює червоною доріжкою кінофестивалю в москві. Співачці все ще важко зректися подруги.

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Світлана Тарабарова про мовчунку Регіну Тодоренко

Ми не спілкуємось. Дуже рідко. На початку війни вона намагалася знайти виправдання. Я їй писала щиро: "Люди хочуть, щоб ти зробила вибір, показала свою позицію. Ти потрібна людям своїм словом". Певно, для неї це надто складно. Вона не була тут. Вона не чула вибухи, сирени. Певно, людина не може сприйняти це,

– поділилася думками Світлана Тарабарова.

Вона додала, що не хоче ані засуджувати, ані захищати Тодоренко, адже не знає, як коментувати її мовчання й кар'єру в москві.

"Чесно, я не знаю, що відповідати на питання про Регіну, не знаю. Тому так рідко виходжу на інтерв'ю. Вперше в житті я не знаю, що відповісти", – щиро зізналася артистка.

Слава Дьомін прямо запитав Світлану Тарабарову: "Вона досі твоя подруга?" На що зірка відповіла: "Я не можу сказати, що ні. Але я дуже на неї ображена, як і всі ми". Схоже, співачка все ж не може перекреслити майже 15 років дружби з Тодоренко.

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минулого року саме Тодоренко допомогла Світлані Тарабаровій набрати мільйон на ютубі. Вона та інші дівчата з першого складу гурту Real O взяли участь у її кліпі на пісню "Солодкі 16" , який знімали в Стамбулі.

Світлана Тарабарова з ексучасницями гурту Real O / Фото з інстаграму співачки