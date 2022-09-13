На третий месяц полномасштабного вторжения россии в Украину, в апреле, Светлана Тарабарова не осуждала Регину Тодоренко публично, потому что она была беременна. Однако вопросы о коллеге из Real O загоняют ее в тупик и сейчас, когда она дефилирует красной дорожкой кинофестиваля в москве. Певице все еще тяжело отречься от подруги.

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Светлана Тарабарова о молчунке Регине Тодоренко

Мы не общаемся. Очень редко. В начале войны она пыталась найти оправдания. Я ей писала откровенно: "Люди хотят, чтобы ты сделала выбор, показала свою позицию. Ты нужна людям своим словом". Наверное, для нее это слишком сложно. Она не была здесь. Она не слышала взрывы, сирены. Видимо, человек не может воспринять это,

– поделилась мыслями Светлана Тарабарова.

Она добавила, что не хочет ни осуждать, ни защищать Тодоренко, ведь не знает, как комментировать ее молчание и карьеру в москве.

"Честно, я не знаю, что отвечать на вопросы о Регине, не знаю. Поэтому так редко выхожу на интервью. Впервые в жизни я не знаю, что ответить", – честно призналась артистка.

Слава Демин прямо спросил Светлану Тарабарову: "Она до сих пор твоя подруга?" На что звезда ответила: "Я не могу сказать, что нет. Но я очень на нее обижена, как и все мы". Похоже, певица все же не может перечеркнуть почти 15 лет дружбы с Тодоренко.

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К слову, в прошлом году именно Тодоренко помогла Светлане Тарабаровой набрать миллион на ютубе. Она и другие девушки из первого состава группы Real O приняли участие в ее клипе на песню "Солодкі 16", которую снимали в Стамбуле.

Светлана Тарабарова с экс-участницами группы Real O / Фото из инстаграма певицы