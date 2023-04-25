Світлана Тарабарова зворушила милими фото першої зустрічі її дітей з крихітною сестричкою

Співачка Світлана Тарабарова стала мамою третє. Артистка з новонародженою дівчинкою вже повернулася додому з пологового та познайомила дітей. У статті дивіться милі фото, як пройшла перша зустріч всієї сім'ї.

В Instagram артистка опублікувала "теплі" світлини своїх дітей. Раніше вона показала фото одразу після пологів, як тільки стала мамою втретє.

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Тепер Світлана Тарабарова показала першу зустріч своїх дітей з новонародженою дівчинкою. Її старші діти були дуже захоплені та щасливі побачити малечу вдома.

Хочу поділитися з вами цим теплом. Наша перша зустріч усією родиною,

– написала артистка.

На знімках щаслива сім'я позувала у вітальні. Помітно, як 4-річний Іван та 2-річна Марія знайомляться з маленькою сестричкою.



Діти Світлани Тарабарової вперше побачили сестричку / Фото з її інстаграму

Старших дітей Тарабарова одягнула у жовто-білі вбрання, а новонароджена дівчинка була у в'язаному костюмчику молочного кольору.

Дивіться світлини з першої зустрічі сім’ї Тарабарової / Фото з її інстаграму

Раніше співачка публікувала спільне фото всієї сім'ї та зізнавалася, що їй досі важдко повірити в те, що вона втретє стала мамою.

"Нарешті вдома. Не можу повірити і досі. Тепер нас п’ятеро", – писала раніше співачка.



Сім'я Світлани Тарабарової / Фото з її інстаграму

Додамо, що ім'я новонародженої дівчинки подружжя поки тримає в таємниці.

Підписники співачки були у захваті від цих чарівних кадрів і написали багато компліментів сім'ї:

"Просто wow!! Красиві! Здоровʼя і бережіть себе, будь ласка!"

"Неймовірні емоції".

"Так приємно дивитись на ці фото".

"Які ви класні та сонячні! Щастя вашій родині".

"Радію за Вас! Побачиш, що три – це легше, ніж два".

"Дуже красиві. Дай Боже їм здоров'я та мирного неба".

"Ви прекрасна зразкова родина".

"Так приємно дивитися на ці фото".

"Як це чудово, як це красиво! Велика українська родина!".

"Дивлюсь на фото та на очах з'являються сльози радості за вас. Щастя вам, здоров'я дітлахам".

"Гарні та надихаючі фото".

Світлана Тарабарова та Олексій Бондар одружилися у жовтні 2016 року. Через два роки у пари народився первісток – син Іван, а у вересні 2020 року на світ з'явилася дочка Марія.

Додамо, що нещодавно Тарабарову розкритикували за вагітність, бо декому здалося, що третю дитину вона народжує лише для виїзду чоловіка за кордон. Що на це відповіла співачка – читайте у нашій статті.