Світлана Тарабарова показала, як росіяни обстріляли її школу в Херсоні: як вона тепер виглядає
Джерело:Світлана Тарабарова
Співачка Світлана Тарабарова на останніх місяцях вагітності, тож намагається берегтися від стресів і поганих новин. Однак проігнорувати обстріл своєї школи в Херсоні не змогла.
Росіяни з листопада нещадно обстрілюють Херсон. Під час однієї з останніх атак поцілили біля школи Світлани Тарабарової. Як вона тепер виглядає, дивіться фото далі.
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Світлана Тарабарова показала, як росіяни обстріляли її школу в Херсоні
Російський снаряд влучив на подвір'я школи, яку закінчила Світлана Тарабарова. Там зруйнований паркан і вибиті вікна.
А тим часом ці тварі продовжують нищити все, що ми любимо. Моя школа, моє дитинство, мій Херсон. Вибачте, не витримала. Молюся за життя і дякую кожному захиснику кожен день. Стіни відбудуємо, головне – життя. Свобода. Україна,
– написала Світлана Тарабарова.
Школа Світлани Тарабарової в Херсоні / Фото з інстаграм-сторіс співачки
- Нагадаємо, у грудні Світлана Тарабарова вивезла батьків з-під обстрілів у Херсоні. Вона вмовляла їх виїхати понад 11 місяців, а мама й тато співачки "трималися за стіни, в яких прожили все життя" – без світла, води й газу.
- Тепер вони мешкають у селі Дмитрівка під Києвом і проводять час з сім'єю зіркової доньки.