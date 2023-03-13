Россияне с ноября беспощадно обстреливают Херсон. Во время одной из последних атак попали возле школы Светланы Тарабаровой. Как она сейчас выглядит, смотрите фото дальше.

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Светлана Тарабарова показала, как россияне обстреляли ее школу в Херсоне

Российский снаряд попал во двор школы, которую окончила Светлана Тарабарова. Там разрушен забор и выбиты окна.

А между тем эти твари продолжают уничтожать все, что мы любим. Моя школа, мое детство, мой Херсон. Простите, не выдержала. Молюсь за жизнь и благодарю каждого защитника каждый день. Стены отстроим, главное – жизнь. Свобода. Украина,

– написала Светлана Тарабарова.

Школа Светланы Тарабаровой в Херсоне / Фото из инстаграм-сторис певицы