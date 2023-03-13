Росіяни з листопада нещадно обстрілюють Херсон. Під час однієї з останніх атак поцілили біля школи Світлани Тарабарової. Як вона тепер виглядає, дивіться фото далі.

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Світлана Тарабарова показала, як росіяни обстріляли її школу в Херсоні

Російський снаряд влучив на подвір'я школи, яку закінчила Світлана Тарабарова. Там зруйнований паркан і вибиті вікна.

А тим часом ці тварі продовжують нищити все, що ми любимо. Моя школа, моє дитинство, мій Херсон. Вибачте, не витримала. Молюся за життя і дякую кожному захиснику кожен день. Стіни відбудуємо, головне – життя. Свобода. Україна,

– написала Світлана Тарабарова.

Школа Світлани Тарабарової в Херсоні / Фото з інстаграм-сторіс співачки