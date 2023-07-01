У своєму інстаграмі співачка розмістила перше фото з пологового будинку. Вона також розсекретила стать та ім'я дитини.

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ONUKA стала мамою донечки

Виконавиця народила дівчинку, яку разом з чоловіком назвала Ліна. На світлині, яку співачка опублікувала, видно, як хтось тримає малесеньку ручку новонародженої дитини.

Реакція мережі

Молода мама отримала безліч привітань від шанувальників та українських знаменитостей. Зокрема, в коментарях співачку вже встигли привітати:

Юлія Саніна : "Вау. Вітаю";

: "Вау. Вітаю"; Джамала : "Я так і думала, все соромилася спитати. Ви молодці. Кайф. Вітаю";

: "Я так і думала, все соромилася спитати. Ви молодці. Кайф. Вітаю"; Ірина Монатік : "Вітаємо";

: "Вітаємо"; Наталка Денисенко : "Вітаю";

: "Вітаю"; Monatik: "Вітаю".

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