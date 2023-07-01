У своєму інстаграмі співачка розмістила перше фото з пологового будинку. Вона також розсекретила стать та ім'я дитини.
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ONUKA стала мамою донечки
Виконавиця народила дівчинку, яку разом з чоловіком назвала Ліна. На світлині, яку співачка опублікувала, видно, як хтось тримає малесеньку ручку новонародженої дитини.
Реакція мережі
Молода мама отримала безліч привітань від шанувальників та українських знаменитостей. Зокрема, в коментарях співачку вже встигли привітати:
- Юлія Саніна: "Вау. Вітаю";
- Джамала: "Я так і думала, все соромилася спитати. Ви молодці. Кайф. Вітаю";
- Ірина Монатік: "Вітаємо";
- Наталка Денисенко: "Вітаю";
- Monatik: "Вітаю".
Знаменитості, які нещодавно стали батьками
- Модель Алла Костромічова днями стала мамою донечки Аврори.
- Український письменник Андрій Любка вдруге став батьком доньки. Дівчинку назвали Ярина.
- Учасниця "Холостяка-11" Ліза Крутікова народила сина, якого звати Дені.
- Танцівник Максим Чмерковський та його дружина Пета Маргатройд стали батьками вдруге. Поки подружжя не розсекречує стать та ім'я дитини.
- Голлівудський актор та режисер Аль Пачіно, якому вже 83 роки, вчетверте став батьком. Його кохана Нур Альфалла народила йому сина.
- Принцеса Євгенія вдруге стала мамою. Жінка народила хлопчика, якого назвали Ернест.
- Снайперка Євгенія Емеральд також стала мамою вдруге. У неї з чоловіком Євгеном народилася донька.