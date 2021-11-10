Світлана Тарабарова показала перші кроки донечки: відео замилувало мережу

10 листопада 2021 , 12:54
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Джерело:

інстаграм Світлани Тарабарової

Українська співачка Світлана Тарабарова виховує двох діток. Після робочого дня артистка приїхала додому й побачила, як її маленька донька зробила перші самостійні кроки. Миловидним роликом зірка поділилася з шанувальниками.

Світлана Тарабарова є однією з тих виконавиць, які вдало поєднують кар'єру та материнство. А найяскравіші моменти завжди показує в соціальних мережах і тішить шанувальників. 

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Перші кроки доньки Світлани Тарабарової

Артистка разом із чоловіком була на робочій зустрічі. Повернувшись ввечері додому, не могла отямитися від щастя. Маленька донечка Марія, якій у вересні виповнився рік, самостійно, без підтримки, зустріла батьків. Це перші кроки дівчинки, тому Світлану та її коханого Олексія переповнювали емоції. Батьки гралися з Марією, тішилися її успіхам, адже це особливий момент в житті кожного малюка. 

Друзі, не можу не поділитися з вами такою радістю! Вчора ввечері ми з чоловіком повернулися з перемовин, і Марія вперше без підтримки, самостійно пішла до нас. Всередині я відчула тепло, магію! Марійці зараз рік і майже 2 місяці. Щастя в простих речах! Треба лише помічати їх,
– написала Тарабарова під роликом. 

Перші кроки доньки Тарабарової: відео

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Автор: Христина Кобак