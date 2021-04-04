Популярна українська співачка Світлана Тарабарова поділилась з прихильниками новими фото. Вона показала яскраві кадри з сином і замилувала мережу.

Відома українська співачка Світлана Тарабарова активно розвиває не тільки кар'єру співачки, але й свій інстаграм-блог, де вона ділиться фото. Днями зірка оприлюднила милі кадри з сином.

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Нові фото Світлани Тарабарової з сином

Артистка влаштувала чергову домашню фотосесію. Вона позувала разом із сином Іваном у кімнаті будинку. Світлана Тарабарова з Іваном розглядали вінілові платівки. Зі світлин видно, як хлопцеві подобається заняття.

Світлана Тарабарова постала перед камерою у бежево-сірому костюмі, що складався зі штанів і блузки. Широкий пояс підкреслив тендітну фігуру співачки. Зірка розпустила яскраве волосся та вирівняла його. На обличчі вона зробила фірмовий макіяж з акцентом на губах. Маленький Іван був одягнений у блакитну футболку.

Для перегляду усіх фото гортайте праворуч:

Світлана Тарабарова порадила музику для гарного настрою

У підписі до фото зірка оприлюднила 7 композицій "проти поганих новин та для підняття духу". Співачка зізналась, що вони миттєво підіймають їй настрій.