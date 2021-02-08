Наприкінці листопада Світлана Тарабарова з сім'єю переїхала в новий будинок у закритому комплексі під Києвом. Впродовж кількох місяців прихильники бачили інтер'єр маєтку лише частково, тепер артистка наважилася показати дім та провела екскурсію під прицілом камер.

Раніше Світлана Тарабарова розповідала, що до власної оселі вони з чоловіком Олексієм Бондарем йшли 13 років, орендуючи квартири і будинки. Проте після того, як співачка завагітніла вдруге, нарешті вирішили придбати новий дім. Як з'ясувалось, подружжя взяло одразу кілька кредитів на нерухомість.

Читайте також На санках: Світлана Тарабарова показала зимові розваги з сином – фото

Через відсутність концертів чоловік виконавиці, який був її музичним продюсером, працює в рекламі. Сама Світлана Тарабарова займається вихованням новонародженої донечки і старшого сина та сподівається, що зовсім скоро повернеться на сцену.

Це була наша мрія і ми навіть не уявляли, що вона стане реальністю так швидко. Слава Богу, нам дали декілька кредитів. Так, його треба повертати, ми налаштовані позитивно, віримо, що вже зовсім скоро з'являться концерти і ми швиденько віддамо борги,

– поділилась зірка.

Для перегляду всіх фото гортайте вправо

Як виглядає новий будинок Світлани Тарабарової

Площа одноповерхового будинку 160 квадратних метрів. У маєтку подружжя є простора вітальня з білим диваном, сучасна кухня з великим дерев'яним столом, за яким сім'я збирає друзів і кумів, спальня, музична кімната з синтезатором і електрогітарою. Особлива гордість дому – дитяча кімната, в якій батьки втілили всі свої мрії.

У дитячій для двох малюків – 2-річного Івана та 4-місячної Марії – вже є спортивний майданчик, гойдалка, безліч іграшок, дитяче ліжечко для сина, стінка для малювання і пейзаж на стіні, який створила художниця. Зауважимо, раз на тиждень сім'ї допомагає наводити лад в оселі хатня робітниця.

Світлана Тарабарова показала новий будинок під Києвом: дивіться відео онлайн