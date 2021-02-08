Світлана Тарабарова вперше показала новий будинок, який придбала в кредит: відео маєтку
Наприкінці листопада Світлана Тарабарова з сім'єю переїхала в новий будинок у закритому комплексі під Києвом. Впродовж кількох місяців прихильники бачили інтер'єр маєтку лише частково, тепер артистка наважилася показати дім та провела екскурсію під прицілом камер.
Джерело:"Світське життя"
Раніше Світлана Тарабарова розповідала, що до власної оселі вони з чоловіком Олексієм Бондарем йшли 13 років, орендуючи квартири і будинки. Проте після того, як співачка завагітніла вдруге, нарешті вирішили придбати новий дім. Як з'ясувалось, подружжя взяло одразу кілька кредитів на нерухомість.
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Через відсутність концертів чоловік виконавиці, який був її музичним продюсером, працює в рекламі. Сама Світлана Тарабарова займається вихованням новонародженої донечки і старшого сина та сподівається, що зовсім скоро повернеться на сцену.
Це була наша мрія і ми навіть не уявляли, що вона стане реальністю так швидко. Слава Богу, нам дали декілька кредитів. Так, його треба повертати, ми налаштовані позитивно, віримо, що вже зовсім скоро з'являться концерти і ми швиденько віддамо борги,
– поділилась зірка.
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Як виглядає новий будинок Світлани Тарабарової
Площа одноповерхового будинку 160 квадратних метрів. У маєтку подружжя є простора вітальня з білим диваном, сучасна кухня з великим дерев'яним столом, за яким сім'я збирає друзів і кумів, спальня, музична кімната з синтезатором і електрогітарою. Особлива гордість дому – дитяча кімната, в якій батьки втілили всі свої мрії.
У дитячій для двох малюків – 2-річного Івана та 4-місячної Марії – вже є спортивний майданчик, гойдалка, безліч іграшок, дитяче ліжечко для сина, стінка для малювання і пейзаж на стіні, який створила художниця. Зауважимо, раз на тиждень сім'ї допомагає наводити лад в оселі хатня робітниця.
Світлана Тарабарова показала новий будинок під Києвом: дивіться відео онлайн
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