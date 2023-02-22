Після смертельного обстрілу: Світлана Тарабарова показала маму, яку забрала з Херсона – відео
Джерело:Світлана Тарабарова
У вівторок, 21 лютого, росіяни вдарили з "Градів" по зупинці у Херсоні, вбивши п'ятьох людей. Ще 21 особа отримала поранення. Співачка Світлана Тарабарова відреагувала на злочин окупантів і показала маму, яку вдалося вивезти з міста.
На кривавий обстріл Херсона під час божевільного виступу Путіна зірковий бомонд відреагував емоційно. Світлані Тарабаровій, яка народилася у прифронтовому нині місті, болить чи не найбільше, адже її батьки могли бути там.
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Світлана Тарабарова показала маму після обстрілу Херсона
"Херсон. Тварюки з недокраїни продовжують просто вбивати людей", – написала співачка під відео з потрощеною зупинкою, де загинули люди.
Після моторошних кадрів Світлана Тарабарова показала маму, яка пережила окупацію Херсона, а два місяці тому переїхала до неї під Київ. Вона більше не ховається від щоденних обстрілів, а проводить теплі вечори з сім'єю. Так, жінка, яка працювала вихователькою в дитячому садку, читає книжки своїм онукам – 4-річному Івану та 2-річній Марійці.
Кожного дня дякую небу, що нам вдалося забрати батьків з того пекла,
– прокоментувала Світлана Тарабарова.
- Нагадаємо, забрати батьків з-під обстрілів у Херсоні Світлані Тарабаровій вдалося лише наприкінці грудня. Вона не могла витягти їх з окупації, а після звільнення у сльозах благала переїхати до неї під Київ. До мами й тата зірка достукалася лише після того, як росіяни жорстоко "обстріляли її дитинство" – мікрорайон Острів.
- У листопаді, незадовго після звільнення Херсона, артистка розповідала, що в будинку її батьків не було ні світла, ні води, по технічну вони ходили до річки, а питною їх запасли друзі-військові Тарабарової.