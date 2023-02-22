На кривавий обстріл Херсона під час божевільного виступу Путіна зірковий бомонд відреагував емоційно. Світлані Тарабаровій, яка народилася у прифронтовому нині місті, болить чи не найбільше, адже її батьки могли бути там.

Важливо Повідомили практично одразу, – Тарабарова зізналась, як її діти відреагували на вагітність

Світлана Тарабарова показала маму після обстрілу Херсона

"Херсон. Тварюки з недокраїни продовжують просто вбивати людей", – написала співачка під відео з потрощеною зупинкою, де загинули люди.

Після моторошних кадрів Світлана Тарабарова показала маму, яка пережила окупацію Херсона, а два місяці тому переїхала до неї під Київ. Вона більше не ховається від щоденних обстрілів, а проводить теплі вечори з сім'єю. Так, жінка, яка працювала вихователькою в дитячому садку, читає книжки своїм онукам – 4-річному Івану та 2-річній Марійці.

Кожного дня дякую небу, що нам вдалося забрати батьків з того пекла,

– прокоментувала Світлана Тарабарова.