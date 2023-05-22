"Фантастичні дівчата": Світлана Тарабарова захопила кадрами з донькою через місяць після пологів

Українська співачка Світлана Тарабарова оприлюднила нові знімки з новонародженою донькою. Днями Поліні виповнився один місяць.

Виконавиця, а віднедавна – багатодітна матуся Світлана Тарабарова днями поділилась новим дописом на особистій сторінці. Вона показала нові кадри з донькою.

Дивіться також Світлана Тарабарова влаштувала зворушливий сюрприз мамі, яку вивезла з Херсона: миле відео

Світлана Тарабарова показала фото з донькою

19 травня наймолодшій доньці Світлани Тарабарової виповнився місяць. З цієї нагоди артистка показала актуальні кадри з дівчинкою у чорно-білому кольорі.

Доня, тобі 1 місяць. За цей місяць ти навчила мене ще більше помічати найцінніше – любов, підтримку близьких та друзів. Ти навчила мене неосяжного терпіння, витримки. Завдяки тобі тепер я знаю, як відкривається третє дихання. Ми любимо тебе, наша Поліна,

– поділилась артистка.



Світлана Тарабарова з донькою / Фото з інстаграму артистки

Світлана Тарабарова позувала з донечкою на руках. Співачка була одягнена у просте світле вбрання, а Поліна – у в'язаний чоловічок.



Світлана Тарабарова з донькою / Фото з інстаграму артистки

Шанувальники засипали Світлану Тарабарову та її доньку вподобаннями та компліментами. Нові кадри зачарували мережу:

"Цілий місяць! Вітаємо! Фантастичні дівчата!";

"Так швидко місяць пройшов. Вітаю";

"Яке гарне імʼя Ви обрали для донечки";

"Вітаю вашу родину! Ви чудові батьки";

"Хай Боженька принесе донечці здоров'я та мирного неба над головою";

"Вітаю! Хай росте здорова та щаслива".

Світлана Тарабарова – мати трьох

Через три дні після пологів Світлану Тарабарову виписали з пологового будинку. Тоді вона вперше показала доньку старшому синові Івану й доньці Марії. Вони зустріли молодшу сестру з радістю та захопленням.

Співачка не стала довго приховувати, яке ім'я обрала для доньки. Вона надихалась однією з пісень "Бумбоксу" – назвала доньку Поліною.