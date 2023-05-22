"Фантастичні дівчата": Світлана Тарабарова захопила кадрами з донькою через місяць після пологів
Джерело:Світлана Тарабарова
Українська співачка Світлана Тарабарова оприлюднила нові знімки з новонародженою донькою. Днями Поліні виповнився один місяць.
Виконавиця, а віднедавна – багатодітна матуся Світлана Тарабарова днями поділилась новим дописом на особистій сторінці. Вона показала нові кадри з донькою.
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Світлана Тарабарова показала фото з донькою
19 травня наймолодшій доньці Світлани Тарабарової виповнився місяць. З цієї нагоди артистка показала актуальні кадри з дівчинкою у чорно-білому кольорі.
Доня, тобі 1 місяць. За цей місяць ти навчила мене ще більше помічати найцінніше – любов, підтримку близьких та друзів. Ти навчила мене неосяжного терпіння, витримки. Завдяки тобі тепер я знаю, як відкривається третє дихання. Ми любимо тебе, наша Поліна,
– поділилась артистка.
Світлана Тарабарова з донькою / Фото з інстаграму артистки
Світлана Тарабарова позувала з донечкою на руках. Співачка була одягнена у просте світле вбрання, а Поліна – у в'язаний чоловічок.
Світлана Тарабарова з донькою / Фото з інстаграму артистки
Шанувальники засипали Світлану Тарабарову та її доньку вподобаннями та компліментами. Нові кадри зачарували мережу:
- "Цілий місяць! Вітаємо! Фантастичні дівчата!";
- "Так швидко місяць пройшов. Вітаю";
- "Яке гарне імʼя Ви обрали для донечки";
- "Вітаю вашу родину! Ви чудові батьки";
- "Хай Боженька принесе донечці здоров'я та мирного неба над головою";
- "Вітаю! Хай росте здорова та щаслива".
Світлана Тарабарова – мати трьох
Через три дні після пологів Світлану Тарабарову виписали з пологового будинку. Тоді вона вперше показала доньку старшому синові Івану й доньці Марії. Вони зустріли молодшу сестру з радістю та захопленням.
Співачка не стала довго приховувати, яке ім'я обрала для доньки. Вона надихалась однією з пісень "Бумбоксу" – назвала доньку Поліною.