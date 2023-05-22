Исполнительница, а недавно – многодетная мамочка Светлана Тарабарова на днях поделилась новим постом на личной странице. Она показала новые кадры с дочерью.

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Светлана Тарабарова показала фото с дочерью

19 мая самой молодой дочери Светланы Тарабаровой исполнился месяц. По этой причине артистка показала актуальные кадры с девочкой в черно-белом цвете.

Доченька, тебе 1 месяц. За этот месяц ты научила меня еще больше замечать самое ценное – любовь, поддержку близких и друзей. Ты научила меня необъятному терпению, выдержке. Благодаря тебе теперь я знаю, как открывается третье дыхание. Мы любим тебя, наша Полина,

– поделилась артистка.



Светлана Тарабарова с дочерью / Фото из инстаграма артистки

Светлана Тарабарова позировала с дочкой на руках. Певица была одета в простой светлый наряд, а Полина – в вязаное боди.



Светлана Тарабарова с дочерью / Фото из инстаграма артистки

Почитатели засыпали Светлану Тарабарову и ее дочь симпатиями и комплиментами. Новые кадры очаровали сеть:

"Целый месяц! Поздравляем! Фантастические девушки!";

"Так быстро месяц прошел. Поздравляю";

"Какое хорошее имя Вы выбрали для дочери";

"Приветствую вашу семью! Вы отличные родители";

"Пусть Боженька принесет дочери здоровье и мирное небо над головой";

"Привет! Пусть растет здоровая и счастливая".

Светлана Тарабарова – мать троих

Через три дня после родов Светлану Тарабарову выписали из роддома. Тогда она впервые показала дочь старшему сыну Ивану и дочери Марии. Они встретили младшую сестру с радостью и восхищением.

Певица не стала долго скрывать, какое имя выбрала для дочери. Она вдохновлялась одной из песен "Бумбокса" – назвала дочь Полиной.