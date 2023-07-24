Світлана Тарабарова зворушила мережу світлинами з мамою з Херсона: ніжні фото
Джерело:Світлана Тарабарова
Українська співачка Світлана Тарабарова показала ніжні фото з мамою. Під світлинами підписники вже встигли написати багато коментарів. Вони зауважили, що мама з донькою дуже схожі та мають гарний вигляд. До того ж під дописом залишила коментар й зіркова подруга артистки Наталка Карпа.
Знаменитість, яка днями замилувала мережу фото з 3-місячною донькою, сьогодні, 24 липня, опублікувала світлини з мамою. Вона поділилася, що її батьки дуже сумують за рідним Херсоном. Однак співачка намагається відволікати їх та проводити з ними багато часу, адже зараз такі моменти дуже цінні.
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Світлана Тарабарова показала фото з мамою
На кадрах, які виставила зірка, можна побачити, як усміхнені мама з дочкою обіймаються. Світлана одягнула світлу сорочку та джинси з білими кедами. Мама артистки була одягнена в чорну сукню в білий горох.
Я щаслива, що мої батьки зараз поруч. Але вони все одно дуже сумують за домом. Я кожного дня намагаюсь відволікати їх від новин про Херсон. Це майже неможливо, адже болить бачити, як руйнують рідне місто. Але такі обійми, такі моменти разом — неоціненні. Все, що зараз допомагає — це прості, людські й щирі емоції та підтримка,
– написала виконавиця.
Реакція соцмереж
Підписники написали багато приємних слів артистці та її мамі. Вони також зазначили, що жінки дуже схожі:
- "Ви така світла людина";
- "Які красиві";
- "Такі красиві";
- "Які ви схожі".
Коментар під фото також залишила зіркова подруга Світлани Тарабарової Наталка Карпа: "Мої рідні дівчатка, люблю Вас! Обов'язково буде перемога і ми поїдемо в Херсон. Хтось додому, хтось на концерти, хтось, щоб побачити справді героїчне місто, яке неодмінно відбудуємо".
Нагадаємо, з Херсона батьки артистки виїхали вже після деокупації, коли Росія щоденно обстрілювала їхній район Острів.
- Вдома у батьків співачки не було ні світла, ні води. Вони навіть ходили по технічну воду на річку. З питною, на щастя, допомагали друзі-військові та волонтери.
- Згодом в Херсоні відкрився "Пункт Незламності", де можна погрітися, зарядити телефон, павербанк, поспілкуватися та випити чаю. Крім того, херсонців тоді підгодовував волонтер з Шотландії, який їздить Україною на "піца-мобілі" та безкоштовно пригощає італійською національною стравою.
- Однак обстріли не вщухали. Крики, сльози та вмовляння зіркової доньки не діяли на батьків співачки, вони "трималися за стіни, в яких прожили все життя". Втім, все ж вдалося переконливо поговорити й напередодні Нового року їх евакуювали.