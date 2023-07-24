Світлана Тарабарова зворушила мережу світлинами з мамою з Херсона: ніжні фото

Українська співачка Світлана Тарабарова показала ніжні фото з мамою. Під світлинами підписники вже встигли написати багато коментарів. Вони зауважили, що мама з донькою дуже схожі та мають гарний вигляд. До того ж під дописом залишила коментар й зіркова подруга артистки Наталка Карпа.

Знаменитість, яка днями замилувала мережу фото з 3-місячною донькою, сьогодні, 24 липня, опублікувала світлини з мамою. Вона поділилася, що її батьки дуже сумують за рідним Херсоном. Однак співачка намагається відволікати їх та проводити з ними багато часу, адже зараз такі моменти дуже цінні.

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Світлана Тарабарова показала фото з мамою

На кадрах, які виставила зірка, можна побачити, як усміхнені мама з дочкою обіймаються. Світлана одягнула світлу сорочку та джинси з білими кедами. Мама артистки була одягнена в чорну сукню в білий горох.

Я щаслива, що мої батьки зараз поруч. Але вони все одно дуже сумують за домом. Я кожного дня намагаюсь відволікати їх від новин про Херсон. Це майже неможливо, адже болить бачити, як руйнують рідне місто. Але такі обійми, такі моменти разом — неоціненні. Все, що зараз допомагає — це прості, людські й щирі емоції та підтримка,

– написала виконавиця.

Реакція соцмереж

Підписники написали багато приємних слів артистці та її мамі. Вони також зазначили, що жінки дуже схожі:

"Ви така світла людина";

"Які красиві";

"Такі красиві";

"Які ви схожі".

Коментар під фото також залишила зіркова подруга Світлани Тарабарової Наталка Карпа: "Мої рідні дівчатка, люблю Вас! Обов'язково буде перемога і ми поїдемо в Херсон. Хтось додому, хтось на концерти, хтось, щоб побачити справді героїчне місто, яке неодмінно відбудуємо".

Нагадаємо, з Херсона батьки артистки виїхали вже після деокупації, коли Росія щоденно обстрілювала їхній район Острів.