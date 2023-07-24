Знаменитость, которая на днях восхищала сеть фото с 3-месячной дочерью, сегодня, 24 июля, опубликовала фотографии с мамой. Она поделилась, что ее родители очень скучают по родному Херсону. Однако певица пытается отвлекать и проводить с ними много времени, ведь сейчас такие моменты очень ценны.

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Светлана Тарабарова показала фото с мамой

На кадрах, выставленных звездой, можно увидеть, как улыбающиеся мама с дочерью обнимаются. Светлана надела светлую рубашку и джинсы с белыми кедами. Мама артистка была одета в черное платье в белый горох.

Я счастлива, что мои родители сейчас рядом. Но они все равно очень скучают по дому. Я каждый день стараюсь отвлекать их от новостей о Херсоне. Это почти невозможно, ведь больно видеть, как разрушают родной город. Но такие объятия, такие моменты вместе — бесценны. Все, что сейчас помогает — это простые, человеческие и искренние эмоции и поддержка,

– написала исполнительница.

Реакция соцсетей

Подписчики написали много приятных слов артистке и ее маме. Они также отметили, что женщины очень похожи:

"Вы такой светлый человек";

"Какие красивые";

"Такие красивые";

"Какие вы похожи".

Комментарий под фото также оставила звездная подруга Светланы Тарабаровой Наталка Карпа: "Мои родные девочки, люблю вас! Обязательно будет победа и мы поедем в Херсон. Кто домой, кто на концерты, кто, чтобы увидеть действительно героический город, который непременно отстроим".

Напомним, из Херсона родители артистки уехали уже после деоккупации, когда Россия ежедневно обстреливала их район Остров.