Світлана Тарабарова хоче заспівати з представником Польщі на Євробаченні-2022

Через те, що національне журі України на Євробаченні-2022 не дало Польщі жодного балу, розгорівся скандал. Світлана Табарова хоче підтримати Охмана, який представляв сусідню країну, та заспівати разом з ним нову пісню.

Через це вона звернулася до прихильників та попросила про допомогу. Артистка вірить, що сила соціальних мереж здатна реалізувати її задум.

Світлана Тарабарова хоче заспівати з Охманом

Днями виконавиця написала пісню Stronger Together, яку прагне заспівати разом з артистом з дружньої Польщі – Охманом. Світлана хоче ще більше об'єднати наші країни та закликати світ підтримувати нас.

Співачка просить шанувальників про допомогу. Вона закликає зайти на сторінку Крістіана Охмана та в коментарях позначити її.

Напишіть Крістіану в приватні повідомлення та коментарі під його останніми фото: "Please, sing with Tarabarova "Stronger Together",

– закликала Світлана.

