Світлана Тарабарова хоче заспівати з представником Польщі на Євробаченні-2022

17 травня 2022 , 11:26
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Джерело:

інстаграм Світлани Тарабарової

Через те, що національне журі України на Євробаченні-2022 не дало Польщі жодного балу, розгорівся скандал. Світлана Табарова хоче підтримати Охмана, який представляв сусідню країну, та заспівати разом з ним нову пісню.

Через це вона звернулася до прихильників та попросила про допомогу. Артистка вірить, що сила соціальних мереж здатна реалізувати її задум. 

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Світлана Тарабарова хоче заспівати з Охманом

Днями виконавиця написала пісню Stronger Together, яку прагне заспівати разом з артистом з дружньої Польщі – Охманом. Світлана хоче ще більше об'єднати наші країни та закликати світ підтримувати нас. 

Співачка просить шанувальників про допомогу. Вона закликає зайти на сторінку Крістіана Охмана та в коментарях позначити її.

Напишіть Крістіану в приватні повідомлення та коментарі під його останніми фото: "Please, sing with Tarabarova "Stronger Together",
– закликала Світлана. 

Звернення Світлани Тарабарової до фанатів: дивіться відео онлайн

Скандал з балами для Польщі

  • Під час оголошення балів національного журі від України стало відомо, що Польщі судді не віддали жодного балу.
  • Це обурило українців, адже наші сусіди з першого дня війни допомагають всім, чим можуть. Зокрема, Польща прийняла в себе понад 3 мільйони наших земляків.
  • Однією з членів журі була Ірина Федишин, яка заявила, що поставила Польщі 10 балів і не розуміє, чому Охман отримав від України нуль. 
  • Та це ще більше розізлило громадськість, адже замість того, щоб вибачитися, Ірина лише виправдовується та піариться на цій ситуації. 
  • Згодом з'ясувалося, що Ірина поставила Польщі не 10 балів, а віддала 10 місце. Отже, артистка або не розуміє, як оцінювала, або намагається зберегти репутацію. 
  • Її чоловік Віталій Човник заявив, що для оцінювання виступів покликали професіоналів, які зробили свою справу. 
  • Голова журі Вадим Лисиця сказав, що йому прикро з цієї ситуації, однак нічого змінювати не буде і не може, бо оцінювання було принциповим.
  • Зазначимо, що українські глядачі віддали представнику Польщі найвищий бал – 12. Вони вдячні друзям-полякам за неоціненну підтримку у надзвичайно важкий для всієї країни час.
Автор: Христина Кобак