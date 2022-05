Светлана Тарабарова хочет спеть с представителем Польши на Евровидении-2022

Из-за того, что национальное жюри Украины на Евровидении-2022 не дало Польше ни одного балла, разгорелся скандал. Светлана Табарова хочет поддержать представлявшего соседнюю страну Охмана и спеть вместе с ним новую песню.

Поэтому она обратилась к сторонникам и попросила о помощи. Артистка верит, что сила социальных сетей способна реализовать ее замысел.

Важно "Извините, братия": украинцы возмущены оценками для Польши от жюри – все о скандале

Светлана Тарабарова хочет спеть с Охманом

На днях исполнительница написала песню Stronger Together, которую стремится спеть вместе с артистом из дружеской Польши – Охманом. Светлана хочет еще больше объединить наши страны и призвать мир поддерживать нас.

Певица просит поклонников о помощи. Она призывает зайти на страницу Кристиана Охмана и в комментариях отметить ее.

Напишите Кристиану в частные сообщения и комментарии под его последними фото: "Please, sing with Tarabarova "Stronger Together",

– призвала Светлана.

Обращение Светланы Тарабаровой к фанатам: смотрите видео онлайн

Скандал с баллами для Польши