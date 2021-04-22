Успішна українська артистка поділилась черговою серією світлин на особистій сторінці в інстаграмі. Вона щоразу показує стильні та лаконічні образи, що можуть підійти кожній.

До теми Світлана Тарабарова замилувала новим фото з маленькою донечкою

Образ Світлани Тарабарової

Знаменитість влаштувала розкішну фотозйомку на одному з дахів у Києві, тому кадри виглядали надзвичайно ефектно. Вона постала перед камерою у вишуканому молочному костюмі, що складався з нешироких штанів та оригінального жакета з поясом, який вдало підкреслював тендітну талію.

Світлана Тарабарова поєднала вбрання із білосніжними кедами, що зробило образ ще більш стильним. Вона доповнила look сережками-камінцями та тонким сріблястим ланцюжком з підвіскою.

Зірка розпустила та випрямила яскраве волосся, що завжди є родзинкою образів Тарабарової. На обличчі співачка зробила легкий макіяж, вирівнявши тон лиця, підкресливши очі тушшю й нафарбувавши губи помадою.

"Відчула момент", – прокоментувала серію кадрів Світлана Тарабарова.

Для перегляду усіх фото гортайте праворуч:

Шанувальників захопила зйомка знаменитості. Безліч користувачів поділилися враженнями у коментарях під фото: