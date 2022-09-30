У відвертому інтерв'ю 24 каналу Світлана Тарабарова наголосила, що за останні сім місяців не дала жодного комерційного концерту, усі її виступи були благодійні. Оскільки через війну потерпає не лише розважальний бізнес, а й реклама, то сім'я співачки залишилася без прибутку.

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Чи готова Світлана Тарабарова змінити професію

"Професія артиста, весь розважальний бізнес зараз уже бізнесом не назвеш. Тому що навіть у карантин ми мали змогу працювати в рекламному бізнесі, а зараз навіть реклама потерпає. Бюджетів величезних немає, але викрутимося, вистоїмо. Криза є, вона жахлива, але скаржитися – не моя фішка, вибачте", – оптимістично заявила нам артистка.

Вона зауважила, що зі сцени не піде навіть через кризу, адже для неї це не робота, а сенс життя.

Насправді професію можна змінити, але для мене сцена – це більше, ніж просто професія. Це життя, це доля, а це вже змінити неможливо,

– заявила Світлана Тарабарова.

Бліц-інтерв'ю зі Світланою Тарабаровою у відеоформаті: дивіться відео онлайн

До речі, в одному з випусків "Дорослих дівчат" Оля Полякова та Маша Єфросиніна обговорювали професійну трансформацію. У студії співачка заявила, що якби залишилася без грошей, то могла б виступати в ресторані. Світлана Тарабарова вважає, що це непоганий варіант на старість.

"Напевно, свій ресторан біля моря і можливість співати в ньому – мрія кожної співачки, але я сподіваюся, що це станеться ближче до пенсії", – прокоментувала нам Тарабарова.

Нагадаємо, через кризу мама Олі Полякової навіть пропонувала їй продати квартиру у Вінниці й відкрити бістро з українською кухнею. Однак співачка на це не пішла, бо розуміла, що через три місяці бізнес прогорить.