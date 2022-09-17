У новому випуску "Дорослих дівчат" Оля Полякова та Маша Єфросиніна порушили тему професійної трансформації. Співачка заявила, що її чоловік Вадим нібито досі в теробороні, де нічого не платять, тож вона єдина готувальниця у сім'ї. Оскільки концертів немає, її мама Світлана була готова продати квартиру, аби тільки донька відкрила свою справу.

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Як Оля Полякова мало не відкрила своє бістро

Моя мама мені каже: "Олю, давай я продам квартиру у Вінниці, ми з тобою купимо якийсь кіоск і будемо робити там якесь бістро українське". Я вже почала це продумувати, щоб мати те, що буде годувати тебе,

– розповіла Оля Полякова.

Однак ця ідея швидко відпала, адже артистка не знає, як вести бізнес, і їхнє бістро швидко прогоріло б.

"Я зрозуміла, що оцей кіоск, який ми відкриємо, через три місяці він прогорить, і мамина квартира піде в ср*ку, от і все. Тому що я не бізнесмен, я ремісник. Я вмію дарувати щастя, а все, що навкруги мене є бізнесом, роблю не я, роблять люди, які знаються на бізнесі", – наголосила Полякова.

У мене маленький свічний заводик – це моя глотка, це мої навички, які я виробила професійним життям. Я вмію це, і я хочу цим заробляти гроші. Я буду, значіть, працювати більше, але я буду цим займатися,

– розповіла Оля Полякова.

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Нагадаємо, останні кілька років мама Полякової жила в росії з новим чоловіком, і лише у квітні їй вдалося виїхати за кордон. Вона оселилася з донькою у Франції в будинку її подруги-росіянки Ніки Білоцерківської. Сама співачка казала, що це був челендж і випробування від Боженьки.