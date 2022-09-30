В откровенном интервью 24 каналу Светлана Тарабарова подчеркнула, что за последние семь месяцев не дала ни одного коммерческого концерта, все ее выступления были благотворительны. Поскольку из-за войны страдает не только развлекательный бизнес, но и реклама, то семья певицы осталась без прибыли.

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Готова ли Светлана Тарабарова сменить профессию

"Профессия артиста, весь развлекательный бизнес сейчас уже бизнесом не назовешь. Потому что даже в карантин мы имели возможность работать в рекламном бизнесе, а сейчас даже реклама страдает. Бюджетов огромных нет, но выкрутимся, выстоим. Кризис есть, он ужасен, но жаловаться – не моя фишка, извините", – оптимистично заявила нам артистка.

Она отметила, что со сцены не уйдет даже из-за кризиса, ведь для нее это не работа, а смысл жизни.

На самом деле профессию можно изменить, но для меня сцена – это больше, чем просто профессия. Это жизнь, это судьба, а это уже изменить невозможно,

– заявила Светлана Тарабарова.

Блиц-интервью со Светланой Тарабаровой в видеоформате: смотрите видео онлайн

Полное интервью со Светланой Тарабаровой читайте в рамках проекта "Интервью24".

Кстати, в одном из выпусков "Взрослых девочек" Оля Полякова и Маша Ефросинина обсуждали профессиональную трансформацию. В студии певица заявила, что если бы осталась без денег, могла бы выступать в ресторане. Светлана Тарабарова считает, что это хороший вариант на старость.

"Наверное, свой ресторан у моря и возможность петь в нем – мечта каждой певицы, но я надеюсь, что это произойдет ближе к пенсии", – прокомментировала Тарабарова.

Напомним, из-за кризиса мама Оли Поляковой даже предлагала ей продать квартиру в Виннице и открыть бистро с украинской кухней. Однако певица на это не пошла, понимая, что через три месяца бизнес прогорит.