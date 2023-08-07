Співала російською, обмотавшись прапором України: Лобода зганьбилася на концерті в Ніцці

Співачка Світлана Лобода обурила українців виступом у Ніцці. Артистка вийшла на сцену з прапором України та співала російськомовні хіти. Крім того, скандальна Лобода мовою агресора розповідала про "непрості випробування українців".

Днями співачка відіграла концерт за кордоном. В інстаграм-сторіс Лобода опублікувала фото відео зі свого виступу в Ніцці.

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Виявилося, що артистка виконувала старі російськомовні хіти. Ба більше, співачка під час виконання треку "40 градусов" російською мовою обгорнулася в український прапор.

Виступ Світлани Лободи в Ніцці: відео з її інстаграму

Крім того, Світлана Лобода вийшла на сцену в синьо-жовтій накидці. Проте вона мовою країни-агресора розповідала про "непрості випробування українців".

Багато видалось випробувань. Я знаю, що ці випробування, звісно ж, вони непрості. Але кожна сильна людина, має вірити в себе… Я знаю, що Україна переможе,

– заявила артистка.

Це дуже обурило глядачів концерту. На відео чутно, як із залу присутні кричали Лободі, чому вона не співає та не говорить українською.

У коменарях до допису співачки українці також висловили обурення:

"Потрібно було повністю українською співати, а то якось не комільфо: прапор український, а співає російською".

"Співайте українською, забудьте російські пісні".

"Чому співає російською мовою?"

"Суцільне лицемірство".

"Вже б час зробити переклад пісень... До Барського тобі далеко".

"Чому не рідна мова тоді, якщо прапор на плечі одягла?"

Світлана Лобода до початку повномасштабної війни жила та будувала кар'єру в Росії. Лише через тиждень після російського вторгнення співачка заговорила про це. Щоправда, Лобода не відповіла, хто агресор, а українців назвала "маленькими людьми”.Згодом виконавиця все ж таки почала публічно засуджувати Росію. Лобода виїхала та розірвала всі зв'язки з країною-агресоркою.

Нагадаємо, що наприкінці ​​червня співачка ганебно відреагувала на акцію 16-річної Дарини Вдовенко, яка яка вийшла з плакатом "Харків без Лободи". Зокрема, артистка намагалась принизити дівчину перед публікою, порушувала її особисті кордони, запитувала про те, хто дав їй гроші.