На днях певица отыграла концерт за границей. В инстаграмм-сторис Лобода опубликовала фото видео из своего выступления в Ницце.
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Оказалось, что артистка исполняла старые русскоязычные хиты. Более того, певица во время исполнения трека "40 градусов" на русском языке обернулась в украинский флаг.
Выступление Светланы Лободы в Ницце: видео с ее инстаграммы
Кроме того, Светлана Лобода вышла на сцену в сине-желтой накидке. Однако она на языке страны-агрессора рассказывала о "непростых испытаниях украинцев".
Много выдалось испытаний. Я знаю, что эти испытания, конечно, непростые. Но каждый сильный человек должен верить в себя… Я знаю, что Украина победит,
– заявила артистка.
Это очень возмутило зрителей концерта. На видео слышно, как из зала присутствующие кричали Лободи, почему она не поет и не говорит по-украински.
В коменарах к сообщению певицы украинцы также выразили возмущение:
- "Нужно было полностью на украинском петь, а то как-то не комильфо: флаг украинский, а поет на русском".
- "Пойте на украинском, забудьте русские песни".
- "Почему поет на русском языке?"
- "Сплошное лицемерие".
- "Уже бы пора сделать перевод песен... До Барского тебе далеко".
- "Почему не родной язык тогда, если флаг на плече надел?"
Напомним, что в конце июня певица позорно отреагировала на акцию 16-летней Дарьи Вдовенко, которая вышла с плакатом "Харьков без Лободы". В частности, артистка пыталась унизить девушку перед публикой, нарушала ее личные границы, спрашивала о том, кто дал ей деньги.