Скандальна Світлана Лобода є однією з любительок Росії, проте в час російсько-української війни не соромиться приїжджати в Україну, виступати тут, презентувати пісні. Ба більше, вона активно висвітлює це в соціальних мережах.
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Світлана Лобода в гостях в Анатолія Анатоліча
Артистка, приїхавши в Україну, відвідала кума та друга Анатолія Анатоліча, в якого нещодавно народився син. На особистій сторінці в інстаграмі чоловік опублікував фото, де позував разом із дружиною, двома доньками та гостею.
Усі мило усміхалися та раділи довгоочікуваній зустрічі. Особлива усмішка сяяла на обличчі в Анатолія.
"Я з котиками", – написав ведучий під фото.
Світлана Лобода на своєму акаунті також поширила декілька фото, які зробила вдома в Анатолія Анатоліча. Вона тримала на руках новонародженого Ніла та зазначила, що дуже рада такій зустрічі.
Для перегляду всіх фото гортайте праворуч:
Реакція мережі
Підписники Анатолія Анатоліча під його дописом наголошують, що Світлана не знає чий Крим, а також не висловлює громадянську позицію, продовжує гастролювати та жити на території країни-агресора.
- "Спитай у Світлани чий Крим!"
- "Не противно зі зрадниками дружити?"
- "Бридко дивитися".
- "Неприємно здивувалася".
- "Ви один з найпопулярніших українських ведучих. Вас дивляться тисячі людей, зокрема молодь. Чесно кажучи, мене цей допис неабияк здивував. Невже ви підтримуєте позицію Світлани Лободи щодо України? Адже, судячи з фото, у вас дружні стосунки".
- "Неприємно від фото".
- "Наступна Лорак?"