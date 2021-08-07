Исполнительница не признает вторжение российских войск на территорию Украины и не признает войну на Донбассе. Лобода гастролирует по стране-агрессору, а затем анонсирует концерты на нашей земле.

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Светлана Лобода о жизни в Европе

Неожиданно артистка стала приглашенной гостьей украинского телеканала. В эфире утренней программы она рассказала, что уже 2 года не проживает на территории Российской Федерации. Звезда приобрела имение в Европе на побережье моря, однако в какой именно стране не рассекретила.

Уже 2 года мы каждое утро, просыпаясь, благодарим за то, что дышим морским воздухом. Вокруг нас пальмы и приятные люди,

– поделилась Лобода.

Светлана добавила, что в новой стране чувствует себя прекрасно, поскольку большинство соседей не знают о ее карьере и статусе артистки.

Заметим, в эфире Лобода общалась на русском языке. Ведущим программы был ее друг и кум Анатолий Анатолич. Исполнительница недавно побывала у него в гостях и оба рассказали об этом в социальных сетях.

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Тему политики, войны на Донбассе Светлана Лобода всегда обходит и на этот раз подобные вопросы также не прозвучали. Артистка продолжает участвовать в российских телешоу, принимать местные музыкальные награды, выступать там.